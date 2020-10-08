Анкара, , 16:11 — REGNUM Курс турецкой лиры к американскому доллару рекордно снизился на фоне геополитических рисков, сообщает Bloomberg. За доллар США 8 октября дают уже 7,89 лиры.

Турецкие лиры

Курс доллара вырос до 7,8862 лиры днём 7 октября. На предыдущем закрытии он составлял 7,7931 лиры за доллар.

Эксперты связывают падение курса турецкой лиры с напряжённостью между Турцией и Грецией из-за разработки шельфа в Восточном Средиземноморье. Ещё одно опасение касается возможного вступления Турции в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. С начала 2020 года курс лиры к доллару опустился почти на 25%.