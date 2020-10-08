Москва, , 16:01 — REGNUM Белорусское топливо стало поступать в Россию через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Нефтеперерабатывающие заводы обсуждают с биржей перспективы отношений, сообщил глава биржи Алексей Рыбников в ходе пресс-конференции 8 октября.

Белорусское топливо Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что 1 октября истёк срок запрета на импорт нефтепродуктов в Россию, и белорусские нефтепродукты уже представлены на торгах. Коллеги из Белоруссии заинтересованы в российском рынке, недавно биржа проводила с ними встречу для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Вице-президент по спотовым рынкам СПбМТСБ Антон Карпов сообщил о поступлении с начала месяца «приличных объёмов» белорусских нефтепродуктов. Продано около 10 тыс. тонн, уточнил он.

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