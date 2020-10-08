Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики оштрафовали на 475 тыс. рублей общество «Т Плюс» за необеспечение тепловой энергией объектов одной из компаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

По данным ведомства, общество заключило договор с компанией «Спецстрой», но не обеспечило объекты заявителя тепловой энергией. Комиссия антимонопольного ведомства выявила в действиях энергоснабжающей организации признаки нарушения ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» («Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности»).

По итогам рассмотрения дела чувашские антимонопольщики привлекли «Т Плюс» к административной ответственности в виде 475 тыс. рублей штрафа.

«Законность заключенного документа и решения Чувашского УФАС подтвердили и арбитражные суды», — говорит начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашское УФАС дважды привлекло ООО «Коммунальные технологии» к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения заявлений на технологическое присоединение двух объектов.

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