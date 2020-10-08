Скопье, , 16:55 — REGNUM Министры сельского хозяйства Албании и Северной Македонии, оба этнические албанцы, Беди Чуди и Арьянит Ходжа 7 октября подписали соглашение о снятии фитосанитарных барьеров.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отныне страны не будут задерживать сельскохозяйственную продукцию друг друга на два дня после ввоза для проведения анализов, что чувствительно для продукции, имеющей краткий срок годности.

Ходжа подчеркнул, что данный шаг важен для подготовки стран к присоединению к общему рынку Евросоюза.

Напомним, Северная Македония и Албания присоединились к продвигаемой Сербией инициативе о создании Балканского мини-Шенгена, предполагающего создание территории свободного передвижения товаров, людей, капитала и услуг.

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