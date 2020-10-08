Челябинск, , 15:55 — REGNUM Аэропорт Челябинска получит третью категорию международной организации гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Все необходимые работы предстоит завершить в ноябре. После них аэропорт сможет принимать самолёты даже в условиях ограниченной видимости. Глава компании «Новапорт» Сергей Рудаков пообещал губернатору области Алексею Текслеру приложить все усилия к тому, чтобы уже в ноябре такой статус был присвоен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт оказался фактически парализован. Три дня подряд по утрам здесь задерживали рейсы. Причиной сбоев стал сильный туман.