Москва, , 15:59 — REGNUM Изменения, которые произошли с московским транспортом за последние два года, носят революционный характер. Об этом 8 октября заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе церемонии выхода на линию 500-го электробуса, поступившего в парк Мосгортранса.

Как отметил мэр Москвы, в столице России начали ходить инновационные поезда «Иволга» и «Ласточка», большую часть трамвайного парка теперь составляют составы «Витязь», а в метро на днях был запущен наиболее современный поезд — «Москва 2020».

«В наземном транспорте тоже произошла революция, два года назад, когда мы запускали электробусы, все это считали фантастикой, что это работать не будет, что что-то придумали и это нереально», — сказал он.

Также Собянин уточнил, что в настоящее время в Москве самый большой среди европейских городов парк автобусов и указал, что в столице России используются первоклассные электробусы, удобные для водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подвижные составы нового поколения «Москва 2020» будут производиться в подмосковных Мытищах на предприятии «Метровагонмаш».