Чебоксары, , 15:42 — REGNUM В Чебоксарах будет капитально отремонтирован один из корпусов президентского перинатального центра. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является бюджетное учреждение «Президентский перинатальный центр». По итогам аукциона будет определён подрядчик по капитальному ремонту помещений отделения вспомогательных репродуктивных технологий, расположенного в Чебоксарах по Московскому проспекту, 9, корпус 1.

В рамках контракта предусмотрены строительные, монтажные и пусконаладочные работы, закупка оборудования. В частности, будут заменены окна, двери, обновлён пол, отремонтированы системы отопления, вентиляции, канализации. На проведение капитального ремонта даётся 60 дней.

Начальная цена контракта составляет 16 848 800 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете в виде целевой субсидии.

Аукцион состоится 15 октября.