Москва, , 15:43 — REGNUM В России за период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года цены на новые легкие коммерческие машины (сегмент LCV) выросли на 9,3%. Об этом сообщает маркетинговое агентство Russian Automotive Market Research.

Отмечается, что самый большой рост стоимости новых автомобилей сегмента LCV в России был зафиксирован в июне.

По данным журналистов агентства, наибольшей популярностью в России пользуются такие легкие коммерческие машины, как ГАЗель Next, Ford Transit, ГАЗ 3302, Lada Largus и УАЗ 3909. Наибольшее подорожание среди этих моделей было зафиксировано у Ford Transit, который стал дороже на 14,8%.

На 11,3% подорожали за отчетный период новые УАЗ 3909. А модели ГАЗель Next стали стоить дороже на 11,2%. Цены на ГАЗ 3302 и Lada Largus выросли на 9%.

Напомним, во второй половине сентября 2020 года в России подорожали автомобили 15 компаний.

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