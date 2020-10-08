Москва, , 15:32 — REGNUM Самым высоким уровнем доверия и узнаваемости у граждан из российских банков пользуются Сбербанк (82%), ВТБ (74%) и Газпромбанк (67%). Свидетельствуют результаты исследования ИХ «Ромир».

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Также лидирующие позиции в рейтинге доверия жителей РФ заняли: «Альфа-Банк» (64%), «Россельхозбанк» (63%). «Райффайзенбанк» (59%), «Совкомбанк» (58%) и «Почта банк» (58%).

Кроме того, в топ-13 банков РФ, вызывающих доверие вкладчиков, вошли «Росбанк» (57%), «Банк Открытие» (56%), «Тинькофф» (54%), «ЮниКредит Банк» (52% и Московский кредитный банк (52%).

Опрос проведен в октябре 2020 года. Опрошены 1500 жителей населенных пунктов России с населением свыше 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях нестабильности граждане России стали больше доверять более крупным финансовым банковским структурам, в особенности государственным.

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