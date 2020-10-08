Москва, 8 октября 2020, 15:32 — REGNUM В том, что на российском ипотечном рынке может возникнуть перегрев, виновата не льготная программа кредитования, а падение реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова о том, что в Центральном банке России не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но видят риски «перегрева» из-за продления льготной программы кредитования.
Также отвечая на вопрос о том, надо ли властям РФ продлевать программу льготного кредитования, экономист отметил, что во многом это зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников заявил, что в России действительно может случиться перегрев рынка первичного жилья.
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