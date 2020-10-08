Москва, , 15:32 — REGNUM В том, что на российском ипотечном рынке может возникнуть перегрев, виновата не льготная программа кредитования, а падение реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова о том, что в Центральном банке России не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но видят риски «перегрева» из-за продления льготной программы кредитования.

«[Перегрев — это] рост цен на ипотеку при снижении реальных доходов. А дальше, когда у нас начнется рост неплатежей, то это будет пузырь, который будет схлопываться. И в этом виновата не льготная программа. У нас с 2014 года падают доходы населения. Причем началось это задолго до коронавируса. И программа тут не главный виновник. Программу запустили, чтобы как-то поддержать застройщиков», — пояснил Солодков.

Также отвечая на вопрос о том, надо ли властям РФ продлевать программу льготного кредитования, экономист отметил, что во многом это зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.

«Сейчас непонятно, что у нас происходит со второй волной. Если заболеваемость будет расти теми темпами, которыми она растет, то застройщикам лучше сидеть дома. Какое-то время. А когда ситуация нормализуется, тогда, наверное, надо будет рассматривать программу поддержки. А сейчас надо поддерживать не ипотеку, а просто население и мелкий и средний бизнес», — пояснил Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников заявил, что в России действительно может случиться перегрев рынка первичного жилья.

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