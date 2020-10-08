Пекин, , 15:30 — REGNUM Китайская металлургическая компания Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation подарила своим работникам 4116 новых автомобилей. Об этом сообщает Oddity Central.

Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation подарила своим работникам 4116 новых автомобилей

Oddity Central

Такой шикарный подарок руководством компании был сделан за превышение плановых показателей работы в пятый раз. Такой рывок компании удалось совершить в весьма неблагоприятных для бизнеса экономических условиях.

2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan. Также компания застраховала все подаренные автомобили на пять лет, оплатила транспортные налоги и даже приобрела для них номерные знаки.

Общая сумма подарка составляет около 500 млн юаней (около 5,7 млрд рублей).

Напомним, по итогам января — августа нынешнего года в РФ самая большая выручка с продаж китайских авто была у моделей Haval F7 — 7,3 млрд рублей за 4643 проданных автомобиля.

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