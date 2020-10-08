Лондон, , 15:24 — REGNUM Новым главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на следующие четыре года избрана Одиль Рено-Бассо из Франции. Об этом 8 октября сообщает пресс-службы ЕБРР на своей странице в соцсети Twitter.

Также уточняется, что 55-летняя Рено-Бассо была избрана на заседании Совета управляющих банка в Лондоне и указывается, что она сменит на данном посту представителя Британии Суму Чакрабарти, находившегося в данной должности с 2012 года два срока подряд.

Отметим, в течение последних четырех лет Одиль Рено-Бассо занимала пост гендиректора казначейства французского министерства экономики, финансов и восстановления.