Токио, , 15:09 — REGNUM Дилеры компании Mazda в Японии приступили к продажам нового субкомпактного гибридного кроссовера MX-30. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль будет комплектоваться силовым агрегатом состоящим из мотора e-Skyactiv G и электродвигателя мощностью 5,1 кВт. Питание двигателя будет обеспечивать литий-ионная батарея.

Отмечается, что на европейском рынке MX-30 продаётся только в полностью электрической версии. Этот автомобиль имеет двигатель производительностью 104 кВт и батарею ёмкостью 355 В.

На данный момент в компании оценивают планы по реализации умеренно-гибридной версии автомобиля за пределами Японии. Вместе с тем внедрение мягкого гибрида пробематизирует возрождение роторного мотора Mazda. Гендиректор Mazda Акира Марумото во время запуска продаж модели MX-30 в Японии сказал, что миру придется подождать ещё немного.

«В рамках технологий мультиэлектрификации роторный двигатель будет использоваться в продукции Mazda для малого сегмента и выйдет на рынок в первой половине 2022 года», — сообщил Марумото.

Напомним, в конце сентября компания Mazda сертифицировала в РФ 149-сильный компактный кроссовер CX-30.

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