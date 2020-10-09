Москва, , 06:00 — REGNUM Рост цен на жилье в российских новостройках заставляет задуматься об эффективности мер, которые принимаются для обеспечения населения жильем. Почему в результате в выигрыше могут остаться совсем не покупатели жилья, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Ипотечный кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительную отрасли необходимо поддерживать, ведь она служит «экономическим локомотивом», от которого могут зависеть показатели в других областях экономики. И тем важнее правильно отрегулировать происходящее вокруг рынка жилья, вовремя и в нужной пропорции сочетая различные стимулы.

Но стимулируя спрос, давая ипотечные кредиты на льготных условиях, надо помнить, что застройщик, в погоне за сиюминутной прибылью, может свести на нет попытки облегчить участь покупателя жилья. Как это происходит?

Читайте статью Галины Смирновой «Зачем нужна такая ипотека: деньги — застройщикам, а нагрузка — заемщикам?».