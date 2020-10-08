Москва, , 14:55 — REGNUM В России действительно может случиться перегрев рынка первичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал высказывание директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, который сказал, что в Банке России не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но не исключают «перегрева» из-за продления льготной программы кредитования.

«Полагаю, что имелся в виду не перегрев ипотечного рынка, а перегрев рынка первичного жилья, — сказал Сухарников. — Из-за временного повышения спроса на квартиры, связанного с действием льготных программ, у застройщиков происходит «вымывание» наиболее ликвидных и привлекательных квартир. А выводить на рынок новые объемы предложения в ограниченные сроки не получается. В результате, когда предложения уже будет не хватать, может начаться повышение цен — тот самый «перегрев», связанный с действием краткосрочных факторов».

Как подчеркнул Сухарников, чем дольше будет действовать программа льготной ипотеки, тем больше людей смогут ею воспользоваться и тем выше окажется риск дефицита качественного предложения.

«Соответственно, тем выше будет ситуативное повышение цен и чувствительнее — возврат к обычному уровню, — пояснил эксперт. — Для банков это может означать снижение залоговой стоимости квартир, проданных по такой временно завышенной стоимости, а также дополнительные риски невыплаты кредитов, если момент завершения льготной программы совпадет с падением занятости или доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что если в России резко сократить льготную программу ипотечного кредитования, то могут возникнуть риски для банковской системы.

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