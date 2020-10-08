Москва, 8 октября 2020, 14:55 — REGNUM В России действительно может случиться перегрев рынка первичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал высказывание директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, который сказал, что в Банке России не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке, но не исключают «перегрева» из-за продления льготной программы кредитования.
Как подчеркнул Сухарников, чем дольше будет действовать программа льготной ипотеки, тем больше людей смогут ею воспользоваться и тем выше окажется риск дефицита качественного предложения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что если в России резко сократить льготную программу ипотечного кредитования, то могут возникнуть риски для банковской системы.
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