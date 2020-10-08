Москва, , 14:52 — REGNUM Американская медицина заслуженно считается одной из самых передовых и эффективных. В США любят подсчитывать деньги, любая серьезная медицинская услуга за океаном стоит серьезных денег и важно в США иметь страховку, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сколько бы ни стоило лечение президента США Дональда Трампа и первой леди важен положительный результат.

Во-первых, как мы видим, лечение пандемии может быть очень оперативной и эффективной.

Во-вторых, рынки на новость о прогрессе в выздоровлении господина Трампа отреагировали очень оптимистично: ключевые активы и индексы перешли к росту.

Вместе с ними сегодня в зеленой зоне индексы МосБиржи и РТС, а доллар и евро вторую торговую сессию сдают свои позиции к рублю.

Но все же ситуация в США тревожная. Сегодня в стране уже более 7,7 млн случаев заболевания пандемией коронавируса, более 216 тысяч американцев стали ее жертвами.

Да и мировой прирост заболевших составляет уже более 340 тысяч ежедневно. В этом плане оперативная медицинская помощь нудна не только первым лицам государств, но и миллиардам жителей планеты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции оценивается в сумму более $100 тысяч.

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