Москва, , 14:55 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на российском авторынке было реализовано 6,8 тыс. новых машин китайских марок. Об этом 8 октября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, в прошлом месяце продажи китайских автомобилей в России выросли на 90,9% по сравнению с прошлогодними показателями.

Лидером продаж среди новых китайских машин в России стала марка Geely. В сентябре текущего года автомобилей данной марки на российском авторынке было продано в количестве 2178 экземпляров.

На втором месте автомобили Chery. Их купили 1490 российских покупателей. Это на 148% больше прошлогоднего результата продаж. Тройку лидеров самых покупаемых китайских авто замыкает марка Haval — 1422 экземпляра (+21%).

Четвёртое и пятое места марочного рейтинга занимают соответственно Changan (1021 ед.; рост в 3,6 раза) и FAW (363 ед.; +73%).

Напомним, в сентябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 3,4%, до 154 409 экземпляров.

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