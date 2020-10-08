Варшава, , 14:46 — REGNUM Эксперты Польского экономического института отмечают, что сентябрь принес значительное ослабление и повышение волатильности польской валюты — злотого. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Так, по состоянию на 6 октября, польская валюта была на 0,20 злотых дешевле, чем евро, по сравнению с периодом до пандемии.

Эксперты отмечают, что данные процессы означают снижение покупательной способности польских домохозяйств, а также увеличение затрат на обслуживание внешнего долга для Варшавы.

В то же время отмечается, что польские экспортеры получают выгоду от ослабления злотого, потому что реализуют продукцию на экспорт за доллары США или евро, и таким образом их доходы в злотых растут.