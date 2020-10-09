Тольятти, Самарская область, , 10:03 — REGNUM Следователи собрали достаточную доказательственную базу в рамках уголовного в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, пишет РАПСИ. Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, говорится в сообщении ведомства.

Банкир обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов США (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 291 УК РФ). Эпизод с дачей взятки судьям Верховного суда (ВС) РФ был выявлен в ходе расследования уголовного дела по части 3 статьи 210 УК РФ, он выделен в отдельное производство. Уголовное дело по статье 210 было возбуждено Следственным комитетом 16 мая 2019 года. В документах следствия говорится, что злоумышленники (обвиняемые по делу Александр Попов, Владимир и Сергей Махлаи, Андреас Циви и др. — всего более 10 человек), «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 годы совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц».

Попов был задержан в аэропорту «Внуково» 31 мая 2019 года и в тот же день арестован. Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли «ТоАЗа» в офшоры, ущерб от которых составил 85 миллиардов рублей, а также по продаже наиболее ликвидных активов предприятия вместе с земельными участками, из-за которых завод и его акционеры понесли ущерб в размере более 2 миллиардов рублей. Кроме того, следствие отмечало, что Попов вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, и главным образом — своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Вина Попова по делу о даче взятки полностью подтвердилась, СК передал дело в Генпрокуратуру России для принятия решения о передаче материалов в суд.

По версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции предприятия, был также по итогам выездной налоговой проверки привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как говорится в сообщении СК РФ, чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда (ВС) России взятку в размере не менее 2 миллионов долларов США за вынесение в пользу ОАО «Тольяттиазот» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. По информации ведомства, «вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием». К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. «Последний, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. При этом, используя свое должностное положение, минуя официальное оформление документации, он беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по независящим от него обстоятельствам», — сообщил СК РФ.

В рамках следствия в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда на имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка, судом был наложен арест. Как отмечается в сообщении, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

СК РФ напомнил, что Сергей Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. Вместе с тем ранее ему заочно вынесен приговор за совершение хищения продукции Тольяттиазота».