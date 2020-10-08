Рим, , 14:42 — REGNUM Индекс цен на растительные масла ФАО в сентябре возрос на 6%. Такие данные 8 октября представлены на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединённых Наций (ФАО).

Отмечается, то это рекордный показатель «за последние восемь месяцев». Такой показатель специалисты объясняют ростом котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках.

Также вырос и показатель индекса цен на зерновые ФАО — на 5,1% по сравнению с августом. Это на 13,6% выше среднего показателя сентября 2019 года.

«Значительнее всего выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объёмов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы», — отмечается в докладе.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре среднее значение индекса продовольственных цен составило 97,9 пункта, что на 2,1% выше его августовского значения и на 5% выше показателя сентября 2019 года.