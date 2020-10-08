Москва, , 14:32 — REGNUM С января по август 2020 года в Россию было ввезено 129,7 тыс. новых автомобилей, что на 34,2% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Отмечается, что за восемь месяцев 2020 года в Россию было ввезено машин на сумму более 2 млрд 933,5 млн долларов.

В августе 2020 года импорт новых авто в РФ составил 18,5 тыс. единиц, что на 8,3% больше, чем в июле этого же года. За указанный месяц в страну было ввезено автомобилей на сумму 396,1 млн долларов.

Что же касается импорта грузовиков, то их в январе — августе ввезли 12,4 тыс. экземпляров на на сумму 647,7 млн долларов (-33,5%). Из них около 2,1 тыс. грузовых машин на сумму в 81,8 млн долларов были поставлены в Россию в августе.

Напомним, в России в сентябре 2020 года был зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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