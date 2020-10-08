Москва, , 14:26 — REGNUM Компании группы «Россети» в среднем на 12,5% опережают план по техническому обслуживанию и ремонту в рамках мероприятий по обеспечению надежности работы сетей в осенне-зимний период (ОЗП). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании — главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященному подготовке объектов энергетики к зиме.

«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надежной работы инфраструктуры. Объем финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее», — отметил Андрей Майоров.

Уже к 1 октября по основной номенклатуре работ программа технического обслуживания и ремонта была на предприятиях «Россетей» реализована полностью. Особое внимание уделялось техническому обслуживанию оборудования питающих центров. В частности, был выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ, говорится в материалах компании.

Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. На предприятиях ГК «Россети» по всей России сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве — 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.