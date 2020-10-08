Джакарта, , 14:06 — REGNUM Восстановление сектора розничной торговли в различных торговых центрах Джакарты произойдет только в 2021 году, особенно если вакцина от COVID-19 будет найдена и распространена среди населения, сообщает Antara.

В связи с продолжающимся снижением доходов, в том числе ограничениями на количество посетителей в залах, торговцы должны обеспечивать эффективность операционных затрат, что привело к закрытию нескольких крупных розничных магазинов.

Количество посетителей и продаж, по оценкам, трудно сопоставить со средними цифрами в предыдущий нормальный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали рекордное увеличение ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2.

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