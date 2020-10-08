Москва, , 14:04 — REGNUM Если в России резко сократить льготную программу ипотечного кредитования, то могут возникнуть риски для банковской системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал опасения Банка России по поводу того, что из-за продления льготной программы ипотечного кредитования на этом рынке может начаться перегрев.

«Можно предположить два варианта, — сказал экономист, отвечая на вопрос о том, что должно сделать государство, если этот перегрев все-таки произойдет. — Первый — придется резко сокращать программу льготной ипотеки, что чревато в свою очередь существенным падением рынка. Второй — более мягкий — заключается в страховании дополнительных рисков. Заемщикам с высокой долговой нагрузкой придется платить за свои риски, что приведет к росту стоимости ипотеки».

Как подчеркнул Алиев, если льготную программу кредитования резко сократить, то могут возникнуть риски для банковской системы. Если к этому добавить низкую платежеспособность населения, низкие доходы, то это сократит объемы кредитования, сильно ограничит развитие рынка ипотеки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев объяснил, грозит ли российскому рынку ипотеки перегрев.

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