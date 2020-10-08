Стокгольм, , 14:02 — REGNUM За год средняя цена отдельного домовладения в Швеции выросла на 10%. Стоимость кооперативных квартир возросла на 5%. Об этом со ссылкой на статистику сайта шведских риэлторов Mäklarstatistik 8 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

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Как отмечают специалисты Mäklarstatistik, такое повышение цен жильё объясняется пандемией коронавирусной инфекции.

«Трудно сказать, что это связано с чём-либо иным, кроме пандемии коронавируса», — заявил руководитель аналитического отдела ведомства Пер-Арне Сандегрен.

Подчеркивается, что цены растут уже восемь месяцев подряд. Только за сентября стоимость жилья в Стокгольме и Мальмё выросла на 3% по сравнению с августом, в Гётеборге рост составил все 8%.

Другой особенностью рынка жилья является растущий спрос на отдельные домовладения, что непосредственно связано с пандемией, так как граждане стали все чаще задумываться об условиях своего проживания в условия необходимости соблюдать карантинные ограничения.