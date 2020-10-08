Киев, , 13:58 — REGNUM На сегодня главный вопрос Украины не в достижении благополучия, а в том, какую дорогу к дефолту выберут власти, в частности, министерство финансов, заявил в своем комментарии сегодня, 8 октября, украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт отметил, что представители правительства уже перестали во время телевизионных ток-шоу бравурно заявлять, что с госфинансами на Украине всё в порядке, и что страна легко сможет обслужить внешний и внутренний долг. Более того, на встрече 6 октября с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом министр финансов Украины Сергей Марченко уже с беспокойством говорил о том, что до конца этого 2020 г. сохраняется большая нагрузка на бюджет, связанная с платежами по погашению и обслуживанию госдолга в размере 3 млрд. долл. США.

«Но где брать деньги в падающей экономике на выплату долгов?», — задает эксперт риторический вопрос.

По его словам, министр финансов сейчас на распутье: либо решительно реформировать национальную финансовую систему, но при этом подорвав собственную власть; либо же идти по пути олигархической модели с резким снижением жизненного уровня населения, но сохраняя за собой власть и теряя последние остатки репутации в глазах западных партнеров и украинцев.

«Надо срочно делать выбор, как говорится, здесь и сейчас… Или экономика страны свалится под откос, причем гарантированно, с учетом внешних и внутренних факторов, и придется объявлять дефолт. Или мы сможем удержаться, и с 2021 г. начнем отползать от края долговой пропасти», — заявил Гончаров.

В завершение эксперт напоминает, что ьолько по официальным оценкам Нацбанка государственный долг Украины в 2020 г. достигнет 62% ВВП, хотя буквально в апрельском прогнозе НБУ этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

ИА REGNUM напоминает, что в мае этого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит «абсолютно никакой причины» для неплатежеспособности Украины. Возможный вариант с дефолтом страны категорически отрицали и представители финансового блока украинского правительства.