Москва, , 14:07 — REGNUM Российское правительство внимательно следит за обстановкой вокруг льготного ипотечного кредитования и не допустит возникновения так называемых ипотечных пузырей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 8 октября, комментируя заявление Центробанка о рисках «перегрева».

"Это тонкая материя, но здесь нет сомнения, что правительство очень внимательно за этим наблюдает», — заверил представитель Кремля.

Читайте также: В Центробанке России назвали возможным «перегрев» на ипотечном рынке

Песков добавил, что главная задача сейчас — получение жилья как можно большим числом людей. Кроме того, поддержка и развитие нужны строительному сектору, который имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил о возможном «перегреве» ипотечного рынка из-за продления льготной программы кредитования под 6,5%.

Читайте также: Большой риск: ипотека в РФ становится неограниченно доступной