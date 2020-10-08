Москва, 8 октября 2020, 13:56 — REGNUM Ипотечный рынок России далек от перегрева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова, который сказал, что в Банке России видят риски «перегрева» ипотечного рынка.
Как пояснил Алиев, перегрев — это когда на рынке высокая активность клиентов, рынок развивается быстрыми темпами, цены растут, и ситуация доходит до того уровня, после которого рост прекращается и начинается этап рецессии. Признаками этого перегрева могут выступать ослабление стандартов и требований к кредитованию банками, рекордные объемы выданных кредитов, рост стоимости квадратного метра, что вытекает из низкой ставки, низкого уровня ставок по депозитам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что риски, которым в РФ подвергается рынок ипотечного кредитования, могут перерасти в полномасштабный банковский кризис.
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