Москва, , 13:56 — REGNUM Ипотечный рынок России далек от перегрева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александра Данилова, который сказал, что в Банке России видят риски «перегрева» ипотечного рынка.

Как пояснил Алиев, перегрев — это когда на рынке высокая активность клиентов, рынок развивается быстрыми темпами, цены растут, и ситуация доходит до того уровня, после которого рост прекращается и начинается этап рецессии. Признаками этого перегрева могут выступать ослабление стандартов и требований к кредитованию банками, рекордные объемы выданных кредитов, рост стоимости квадратного метра, что вытекает из низкой ставки, низкого уровня ставок по депозитам.

«Не считаю, что рынок ипотеки в РФ близок к перегреву, — сказал экономист. — Сейчас имеются проблемы, это снижение платежеспособности населения, спад экономики, высокая долговая нагрузка населения. Эти факторы несколько охладят рынок в ближайшей перспективе. Возможно, этого будет достаточно. А резкий рост после карантина связан с отложенным спросом, так что рынку есть куда расти. Рынок имеет высокий потенциал роста в среднесрочной перспективе, так как вклад рынка в ВВП страны около 6−8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что риски, которым в РФ подвергается рынок ипотечного кредитования, могут перерасти в полномасштабный банковский кризис.

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