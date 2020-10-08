Стокгольм, , 14:44 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды Шведское энергетическое агентство намерены создать условия для увеличения производства ветровой электроэнергии с 20 ТВтч в 2019 году до 100 ТВтч в 2040 году. Об этом 7 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

Ветроэнергетика играет решающую роль в борьбе за сохранение окружающей среды. Кроме того, она создает новые рабочие места во время строительства и эксплуатации ветряных станций, увеличивает налоговые поступления, поднимает цены на электроэнергию и привлекает энергоемкие предприятия и компании в те муниципалитеты, где развивается отрасль.

Таким образом, решение двух ведомств предусмотреть в рамках своей стратегии устойчивого расширения увеличения производства ветровой электроэнергии с 20 ТВтч в 2019 году до 100 ТВтч в 2040 году, из которых 80 ТВтч будет приходиться на наземные источники. Это также приведет к тому, что на ветровую энергию будет приходиться более половины всей электроэнергии, потребляемой Швецией.