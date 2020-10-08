Москва, 8 октября 2020, 13:49 — REGNUM Всего 64 конкурсанта из 25 регионов России в онлайн-формате участвуют в полуфинале «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.
Во время конкурсных испытаний полуфинала — 7 октября — участники будут представлять свои проекты, участвовать в мастер-классах. Также в программе — интерактивное шоу «Мастера гостеприимства: как это было», во время которого можно будет вспомнить, как проходили предыдущие 8 полуфиналов, прямые включения с экспертами, соревновательные мероприятия для журналистов.
В церемонии открытия полуфинала приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 20 935 заявок. В полуфинале «Транссиб» принимает участие 64 участника из 25 регионов. На первом месте — Иркутск, 7 человек, затем Республика Бурятия и Красноярский и Приморский рай — их представляют по 5 конкурсантов. География — от Калининграда и до Камчатки, и почти все федеральные округа, нет лишь представителей Северного Кавказа.
Уже традиционно прекрасный пол составляет 2/3 от общего числа полуфиналистов.
Возраст конкурсантов — от 21 года до 65 лет. Самый молодой участник — Данил Ханюков из Приморья. 21 год ему исполнился прямо на днях, точно в день окончания полуфинала «Арктика». Самая опытная участница — Лариса Панькова из Республики Бурятия