Кейптаун, , 13:41 — REGNUM Бывший финансовый директор южноафриканского банка VBS Mutual Bank, который обанкротился после коррупционного скандала, был заключен в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Журналисты отмечают, что Филипп Трутер среди прочих обвинений признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

VBS Mutual Bank банкротился в 2018 году. «Десятку руководителей банка и политиков были предъявлены обвинения в хищении из банка VBS Mutual Bank $130 млн», — говорится в отчете Центрального банка ЮАР.

Трутер стал первым человеком, которому были предъявлены обвинения в причастности к коррупционному скандалу. Еще семь человек, включая генерального директора банка, не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.