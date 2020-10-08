Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM Заказы на новый рамный внедорожник Mahindra Thar второго поколения, который называют недорогой альтернативой Jeep Wrangler, за несколько дней достигли в Индии 9 000 экземпляров. Об этом сообщает RG.

Отмечается, что представлена новая модель индийской компании Mahindra & Mahindra была в середине августа, а уже 2 октября в Индии стартовали продажи нового поколения Thar.

За несколько дней на новинку пришло более 9 000 заказов и 36 000 заявок. Таким образом, Thar стал самым популярным автомобилем индийской марки.

Новинка оснащается бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,2 л, мощность которых составляет 150 и 130 л. с. соответственно. Моторы отвечают строгому экологическому классу «Евро-6». Агрегатируются они с новой шестиступенчатой «механикой» или с шестискоростной гидромеханической автоматической коробкой Punch 6L50.

Ранее стало известно, что в Индии пользуется большой популярностью представленный 18 сентября новый кроссовер Kia Sonet.

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