Уфа, , 13:37 — REGNUM Штрафы для водителей автобусов за нерабочие терминалы в салонах автотранспортных средств введут в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в госсобрании Башкирии готовится соответствующий законопроект, которым предлагается закрепить в списке требований к общественному транспорту обязательное наличие в салоне сведений о возможности оплаты проезда безналичным способом, в том числе с помощью единых транспортных карт. Законопроект планируют принять в течении осенней сессии.

По словам председателя государственного собрания региона Константина Толкачева, в республике фиксируются случаи отказа пассажирам со стороны водителей в оплате проезда в безналичной форме, поскольку якобы, терминалы находятся в нерабочем состоянии. Подобные жалобы постоянно поступают от жителей депутатам.

Толкачев отметил, что были инциденты, когда пассажиров, которые хотели оплатить проезд картой и не имели наличных денег, высаживали из автобуса.

Отмечается, что согласно российскому законодательству перевозчик обязан установить терминал оплаты, а также организовать их работу.

Сообщается, что при безналичной оплате проезда происходит легализация доходов транспортного бизнеса, к тому же, такая система очень удобна для пассажиров. А при неисправности терминалов оплаты перевозчики не имеют права отказывать людям в их перевозке. В этом случае услуга проезда должна оказываться бесплатно.

Отмечается, что депутаты планируют внести изменения в Кодекс Башкирии об административных правонарушениях, которыми предполагаются ввести штрафы для перевозчиков в случае неработающих в салоне общественного транспорта терминалов безналичной оплаты. Сейчас такая обязанность закреплена, а вот ответственности за ее нарушение нет. Поэтому недобросовестные перевозчики безнаказанно нарушают права пассажиров.

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