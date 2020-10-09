9 октября 2020 | Время чтения 12 мин

Российские ученые предложили проект создания единой цифровой платформы для управления сельским хозяйством России и стран ЕврАзЭс на основе уникальной отечественной среды разработки ОДАНТ, позволяющей безболезненно проинтегрировать уже имеющиеся отраслевые разработки и базы данных и тем самым создать основу для перехода к антикризисной кибернетической системе управления на основе динамической модели межотраслевого межсекторного баланса, развивающейся в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Владимир Киберов, , 22:14 — REGNUM Один из крупнейших банков страны, Россельхозбанк, разработал экосистему цифровых сервисов для реализации продукции фермеров и услуг по агротуризму, которая, по расчётам специалистов банка, до конца года охватит более 50 тысяч крестьянских хозяйств. Об этом сегодня сообщает портал The Dairy News со ссылкой на пресс-службу РСХБ.

Слева направо: Ирина Нам, Елена Ведута и Юрий Харитонов

По сути, платформа будет являться цифровой витриной товаров и услуг, что станет очередным дорогим сервисом для фермеров и виртуальным навигатором по еде и развлечениям для пользователей, но не приблизит решение действительно острых проблем, еще сильнее обнажившихся в результате пандемии COVID-19 — экономической разбалансированности территорий, надвигающегося продовольственного кризиса, отсутствия прорывных результатов от национальных проектов, в которые были инвестированы значительные бюджетные средства.

Другой подход, нежели создание бесконечных и разнокалиберных цифровых платформ, решающих узкие и линейные задачи, предложили учёные в тесном сотрудничестве с разработчиками, организовав на прошлой неделе мероприятие для поиска и нахождения цифровых решений, помогающих в решении реальных проблем в сельском хозяйстве.

28 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Цифровые модели для устойчивого развития АПК и сельскохозяйственных территорий ЕАЭС». Мероприятие организовано Северо-западным институтом управления РАНХиГС при президенте РФ по инициативе координатора-секретаря Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы Ирины Нам.

В мероприятии приняли участие заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута, генеральный директор ООО «Бизнесинтерсофт» Роман Перепелкин, консультант по международным отношениям в АНО «Научная школа стратегического планирования Н.И. Ведуты» Роберт Лесли, зам. руководителя в АНО «Научная школа стратегического планирования Н.И. Ведуты» Ангелина Потеряйко, зам. руководителя в АНО «Научная школа стратегического планирования Н.И. Ведуты» Юрий Харитонов, эксперт общественной приемной аграрного комитета Государственной Думы РФ Ирина Самохина, председатель правления АО «Мир» Михаил Арефьев, профессор БГУ им. академика И.Г. Петровского Елена Елисеева, профессор БГУ им. академика И.Г. Петровского Владимир Заякин.

Центром обсуждения участников круглого стола стал доклад Елены Ведуты «Разработка цифровой модели межотраслевого взаимодействия для инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», где основной проблемой выступило обеспечение людей продовольствием. Елена Ведута отметила, что сельское хозяйство, как и другие отрасли, является важной составной частью экономики всей страны, которая сегодня развивается разбалансированно, и на данный момент нет никаких признаков того, что на фоне этого дисбаланса может начаться рост экономики. Ни одно министерство РФ, как и Центральный банк, не в состоянии обеспечить развитие экономики. Причиной тому стала бюрократия, несогласованность документов и, как следствие, отсутствие позитивного результата. Россия не является в этом отношении уникальной страной — весь мир живёт в системе хаотического управления. Между тем голод становится реальной проблемой уже и для нашей страны, поэтому пришло время переосмыслить модель экономики. Сегодня мы наблюдаем, как грядущие проблемы страны Запада переносят на другие, в том числе и экономически слабо развитые, страны. Хаос в управлении способствует тому, что объемы продовольствия вывозятся из стран-производителей туда, где за них платят больше. В этом отношении под ударом грядущего голода рискует оказаться в первую очередь Индия.

Сельское хозяйство в Индии aamiraimer

Для того, чтобы качественно накормить население, уже найдены интересные решения, например рост объемов производства сои для восполнения белка. Но эти решения могут остаться лишь рекомендациями, так как сталкиваются с проблемами межотраслевого взаимодействия.

Преодолеть эти проблемы можно только с помощью технологии искусственного интеллекта для управления экономикой.

По мнению Елены Ведуты, наша страна может ошибочно пойти по пути продажи большей части продовольствия иностранным государствам. Таким образом, глобализм в форме торговли несёт высокий риск, особенно для стран, которые не имеют резервных валют.

Отвечая на вопрос Ирины Нам, стоит ли нам сегодня рассчитывать на традиционное сельское хозяйство, профессор МГУ высказала мнение, что нельзя, в первую очередь, перенимать чужой опыт, тем более при наличии собственного. Необходимо всё тщательно просчитать, а нынешняя система управления государством не любит счет, или производит такие подсчёты, за которыми ничего не стоит. Необходимо просчитать, насколько эффективно мы можем использовать имеющиеся в нашей стране земли. Она отметила, что таких качественных земель и в таком количестве, как в России, нигде нет. Но при ориентации на внешнюю торговлю мы просто можем потерять своё богатство.

Нужно понимать, заявила Елена Ведута, что начало Третьей мировой войны идет через пандемию COVID-19. А дальше начинается сокращение производства, уменьшается размер населения, вот почему голоду в этой войне отведена особая роль. Волны пандемии так и будут продолжаться, так как они преследуют вполне очевидную цель — сокращение объемов производства и населения. Пандемия подводит своего рода черту под старой моделью экономики и делает вызов каждому государству по поводу его модели экономического развития.

Коронавирус в Италии Aeronautica Militare

Елена Ведута напомнила участникам круглого стола о том, что Давосский экономический форум поднял вопрос о национальном суверенитете каждого государства. Это означает, что они должны иметь свою стратегию развития, которая должна реализовываться через стратегический план, алгоритм действий по достижению поставленных целей. При этом алгоритм действий и дорожная карта — разные вещи, последняя предполагает набор слов, пожеланий, индикаторов и деклараций.

Елена Ведута с сожалением отметила, что экономика, и в первую очередь производство, находится вне интересов наших органов власти, и конечно, при таком отношении никакая реализация национального суверенитета в нашей стране невозможна. Она считает, что на мировом уровне речь должна идти об уходе от торговли как от координатора, и эта роль должна принадлежать искусственному интеллекту в управлении, под которым понимается синтез его материального носителя — компьютера, и интеллектуального носителя — программного обеспечения, в основе которого должно быть заложено понимание того, как мы планируем экономику в желаемом для нас направлении. Фактически это — система алгоритмов, которая заключена в искусственном интеллекте, а также принципы, по которым будет собираться и обрабатываться необходимая и достаточная информация для расчета движения экономики вперед.

По её мнению, существующая сегодня экономическая модель не приведет автоматически к улучшению жизни. Она не сомневается в том, что завтра ситуация ухудшится. И не последнюю роль в этом ухудшении сыграют конкуренты России, которые продолжают вести против нашего государства холодную экономическую войну, как некогда противостояли СССР. Достаточно провести аналогии с Белоруссией, которая управляет своей экономикой в ручном режиме. Внедрение искусственного интеллекта, заменяющего ручное управление, определит, какая страна первой сумеет начать выход из глобального кризиса: тот, кто сможет применить планирование для создания ИИ для движения экономики вперед и вверх, тот и станет мировым лидером. Но сегодня потенциал искусственного интеллекта используется для создания цветных революций, например в той же Белоруссии.

В СССР успех нашей экономики базировался на том, что наша страна смогла применить кибернетическое планирование — связывала цели развития с возможностями производства, чтобы выйти на плановый баланс. Против этого подхода до сих пор идёт идеологическая война, что и не удивительно — ведь этот метод позволил СССР победить в Великой Отечественной войне и вывести Госплан на первое место, несмотря на все его недостатки. Либеральным силам было выгодно обвинить Госплан в развале экономики, благодаря чему были разорваны все хозяйственные взаимосвязи между республиками. Впоследствии планирование и вовсе заменили прогнозированием.

Советская женщина у токарного станка

Елена Ведута обратила внимание участников мероприятия на то, что прогнозирование ничего не имеет общего с настоящим пониманием того, что на самом деле происходит в экономике. Например, Минэкономразвития прикрывает свои показатели и прогнозы ненаучными эконометрическими моделями.

Отвечая на вопрос, как нужно организовать работу по планированию, Елена Ведута ответила следующее:

« Мы должны понимать, что руководители различных ведомств осознают необходимость гармонизировать расчеты между отраслями через межведомственный баланс. Стоит задача создать автоматизированное управление, ядром которого должен стать межведомственный баланс. Для этого есть требования к исходной информации, которая поступает от производителей и потребителей. Эти потоки информации отправляются в ядро информационной системы, классифицируются, не допуская повторного счета, который сейчас содержится в Системе национальных счетов ООН .

Полученная информация просчитывается в динамической модели межотраслевого межсекторного баланса. Однако такой баланс должен быть един и для государства в целом, и для регионов, районов, городов. Нельзя внедрить баланс в каком-то отдельном регионе или городе. Нужно понимать, что управляющий параметр динамической модели — инвестиции, которыми не располагают некоторые регионы».

Елена Ведута считает, что главная задача президента РФ — изменить систему управления экономикой. В своё время президент США Рузвельт организовал систему чрезвычайных мер, заставив монополии отказаться от собственной выгоды ради национальных интересов и используя план как экономический интегратор.

« Любая реформа в России — это четкое понимание, что мы должны просчитать траекторию развития экономики на основе составления и реализации кибернетического плана для повышения эффективности принятия управленческих решений, а уже потом можно проводить реформы в этом направлении », — сказала она в завершение.

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Генеральный директор ООО «Бизнесинтерсофт» Роман Перепелкин рассказал о преимуществах разрабатываемой его компанией информационной платформы, которая может служить ядром для проекта «Умное село» — по аналогии с тем, что компания делает для «Умного города» и «Умного региона». Такая технология должна стать основой для Евразийской сельскохозяйственной технологической платформы.

Цифровое сельское хозяйство Depagro.tomsk.gov.ru

Суть технологии — создание единого «озера данных» в децентрализованных информационных базах, на основе сети серверов ОДАНТ для интеграции различных сервисов и приложений с этим информационным пространством. Таким образом, исчезает конкуренция, но появляется кооперация всех разработок путем соединения их в «единое окно», единый портал, единое мобильное приложение с помощью платформы ОДАНТ.

В результате внедрения возникнет положительный эффект от возможностей качественно удовлетворить потребности клиентов, региональные власти избавляются от необходимости тратить бюджетные средства на неудачные или заведомо нерезультативные внедрения, руководители всех уровней получают доступ к проверенной, консолидированной информации с перекрёстной аналитикой, а население — услуги и сервисы высокого качества и надёжности.

Основным преимуществом платформы ОДАНТ является её способность полностью заменить весь набор используемых сегодня западных технологий для разработки информационных систем любой сложности и масштабов. Уникальность же состоит в том, что ОДАНТ не является конкурентом ни одному российскому разработчику, так как мы сами не выходим на рынок с конечными решениями, а лишь предоставляем технологию и средства разработки. Кроме того, в рамках создаваемого технологического консорциума по разработке, поддержке и продвижению технологии ОДАНТ, всем участникам будет открыт доступ к исходным кодам платформы и возможность участия в принятии решений о дальнейшем развитии платформы.

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Заместитель руководителя Научной школы стратегического планирования Н.И. Ведуты Юрий Харитонов рассказал о том, как должны создаваться цифровые двойники для динамической модели межотраслевого баланса.

Он обратил внимание на то, что в экономике присутствуют две составляющие — объекты (товары, услуги, люди) и связи. Товары и услуги различны по составу, способу производства, территории производства, времени создания, технологическому циклу, жизненному циклу. Люди, соответственно, различны по полу, возрасту, квалификации, месту жительства и т.д. Все они, как и их производные — производственное оборудование, предприятия, территория, юридические компании, государство и т.д., имеют друг с другом прямые и обратные связи. Также на них влияет и время технологического изменения объекта. Все эти составляющие можно представить в виде цифрового двойника, то есть матрицы характеристик объектов и алгоритма их изменений во времени в результате тех или иных взаимодействий с другими объектами. Информационной базой для цифровых двойников является потоковый сбор данных, на основании которых строится жизненный цикл объекта в виртуальной среде. Для того, чтобы данная система надёжно и качественно заработала, необходима соответствующая отечественная цифровая платформа для единой среды разработки, единой среды хранения и распределенного хранения, единой среды взаимодействия, верификации информации. Этим требованием на сегодняшний день отвечает только технология ОДАНТ, с помощью которой Юрий Харитонов видит построение платформы кибернетической системы экономики. Эта технология позволит провести описание объектов различных отраслей единым методом и способом, что фактически будет означать сшивание всей экономики.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подводя итоги круглого стола, его участники выразили готовность сделать следующие шаги для разработки и запуска цифровых моделей для устойчивого развития АПК и сельскохозяйственных территорий ЕАЭС.

Предложить ведущим научным экономическим институтам стран ЕАЭС разработать для государств — членов ЕАЭС цифровую модель инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на основе межотраслевого взаимодействия, балансирования заказов и производственных мощностей, ядром которой является динамический межотраслевой-межсекторный баланс. При этом автоматизация системы управления экономикой строится на основе СУБД ОДАНТ как единственной отечественной системы, гарантирующей надёжность, безопасность и суверенность баз данных.

Выработать план действий по разработке цифровой модели инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Обратиться в Евразийскую технологическую платформу «Суперкомпьютеры» с предложением о совместной работе и с последующем представлением настоящего проекта цифровой модели в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерстве сельского хозяйства РФ.

Разработать учебно-методические программы дополнительного профессионального образования для подготовки кадров для работы с цифровой моделью инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

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