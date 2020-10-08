Москва, , 13:30 — REGNUM Правительство России направит регионам порядка 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми, заявил 8 октября на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Важная тема — помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо предусмотреть возможность увеличения выплат семьям с низкими доходами, имеющим детей. Речь идет о выплатах на детей до трёх лет и на детей от трёх до семи лет.

Путин также поручил до конца года создать все недостающие места в детских садах для детей младше трёх лет, отметив, что такое отставание произошло по объективным причинам.

Читайте также: Путин заявил о ежегодной индексации материнского капитала