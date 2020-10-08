Подгорица, , 13:24 — REGNUM Согласно новым прогнозам Всемирного банка (ВБ), экономика Черногории должна ослабнуть на 12,4 процента в этом году, а государственный долг должен вырасти до 93 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП).

По данным правительства Черногории, чья методология расчета государственного долга отличается от методологии Всемирного банка, ВВП в 2019 году составил 4,9 миллиарда евро, что означает, что, согласно этой оценке, он упадет до 4,3 миллиарда евро. Таким образом, текущий государственный долг в размере 3,7 миллиарда составит 86 процентов нового ВВП. Поскольку в связи с кризисом и падением доходов правительству приходится продолжать заимствовать или расходовать резервы для покрытия текущих расходов, согласно внутренней методологии, вероятно, что государственный долг достигнет 90 процентов ВВП к концу года.

В своих июньских прогнозах на этот год Всемирный банк предсказал падение ВВП Черногории на 6,8 процента, как и прогноз правительства. Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития прогнозируют снижение ВВП Черногории на девять процентов, но они также ожидают, что государственный долг достигнет 90 процентов ВВП.