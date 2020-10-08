Элиста, , 13:09 — REGNUM Республика Калмыкия получила препараты, используемые для лечения пациентов с COVID-19. Общая сумма, выделенная из регионального бюджета, составляет 42 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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«В профильное министерство из регионального бюджета были доведены лимиты в сумме 42 млн рублей для заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов и поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время заключено семь контрактов на поставку лекарств на общую сумму около 35 млн рублей. Калмыкия уже получила «Фавипиравир», «Олокизумаб», «Цефепим» и «Левофлоксацин». Ожидается поставка препаратов «Меропенем», «Дексаметазон», «Преднизолон». В ближайшие дни ожидается дополнительная поставка лекарств.