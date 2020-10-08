Москва, , 13:28 — REGNUM Число граждан, объявляющих себя банкротами, продолжит расти в России в 2021 году, больше будет банкротов и среди компаний. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на мнение экспертов.

«В следующем году продолжится рост числа банкротств граждан и вновь начнёт набирать обороты банкротство компаний», — считает партнёр «Пепеляев групп» Юлия Литовцева.

Она отметила, что число прибегающих к процедуре банкротства увеличивается на протяжении всех пяти лет, пока она существует. В случае с юридическими лицами ограничения, связанные с пандемией коронавируса, подтолкнули этот процесс.

Партнёр практики по разрешению споров Bryan Cave Leighton Paisner Иван Веселов полагает, что количество банкротств резко выросло из-за совокупности факторов. По-первых, люди постепенно узнают, как работает закон о банкростве. Во-вторых, те, кто надеялся на улучшение ситуации, поняли, что из-за кризиса его не произойдёт.

Гендиректор компании «Первая юридическая сеть» Виталий Пономаренко уверен, что в 2021 году количество банкротов вырастет резко. Намечается волна новых сокращений, снижение финансового благополучия.

«Истекут сроки моратория, будут проведены переговоры по аренде офисных и торговых помещений», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество банкротств, оформленных по стандартной процедуре, за девять месяцев года увеличилось на 65% в годовом выражении. В сентябре банкротами были признаны 12 тыс. человек, а это почти вдвое больше, чем в сентябре 2019 года.

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