Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Грузинские компании, имеющие международный статус, получат льготы на подоходный налог и на налог на прибыль. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 8 октября сообщил на заседании премьер-министр страны Георгий Гахария.

Как сказал глава правительства, размеры льгот и условия, при которых их можно будет получить, обсудят сегодня во время заседания. Он отметил, что грузинские компании должны иметь преимущество в условиях «жёсткой глобальной конкуренции».

«Сегодня мы обсудим, с каких компаний начать, и создадим механизмы для получения данного статуса. В первую очередь, это будут компании, связанные с морскими перевозками, а также IT-компании. Оба направления важны для развития мировой экономики, а также для Грузии», — сказал Гахария.

Стоит отметить, что 5 октября министр экономики Грузии Натия Турнава и заместитель министра торговли США Джозеф Семсар во время онлайн-встречи обсудили соглашение о свободной торговле между двумя странами.

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