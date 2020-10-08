Москва, , 12:53 — REGNUM На начало июля 2020 года в России числится 3 576 093 легких коммерческих машин (сегмент LCV). Об этом 8 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом в России зарегистрировано 276 443 экземпляра автомобилей сегмента LCV иностранных марок, что составляет 35,7% от всего объема машин данного сегмента.

Самыми распространенными среди иностранных легких коммерческих машин в России являются автомобили марки Volkswagen. На начало второго полугодия 2020 года в России числится 237 096 машин сегмента LCV немецкой марки.

На второй строчке машины марки Ford. Их зарегистрировано 181 848 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz — 151 139 автомобилей сегмента LCV.

На четвертом и пятом местах соответственно разместились Toyota (142 865 шт.) и Peugeot (86 209 шт.).

Напомним, самыми продаваемыми машинами сегмента LCV в России за период с января по август 2020 года стали автомобили марки ГАЗ.

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