Ярославль, , 12:50 — REGNUM Власти Ярославской области в очередной раз планируют масштабную реконструкцию аэропорта «Туношна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Аэропорт «Туношна» Yarregion.ru

Департамент транспорта региона заказал работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция искусственных покрытий аэропорта «Туношна» г. Ярославль». Начальная максимальная цена контракта составляет 79 млн рублей.

У предыдущего проекта реконструкции непростая судьба. Как следует из приложенных документов, он был разработан в 2012 году по заказу самого аэропорта и дважды получал отрицательное заключение «Главгосэкспертизы России». Положительное заключение было получено лишь в 2013 году.

Проект предполагал расширение взлетно-посадочной полосы, реконструкцию перрона, места стоянки самолетов, светосигнального оборудования, устройство ливневой канализации и многое другое. Эти планы так и не были реализованы.

Новый проект должен актуализировать предыдущие решения, а также предусмотреть строительство аварийно-спасательной станции. Как следует из документации, сами работы планируются на 2022−2024 годы. Источником финансирования должны стать областной и федеральный бюджеты. Стоимость работ не должна превышать 3 млрд 480 млн рублей.

Ранее власти региона делали противоречивые заявления о дальнейшей судьбе аэропорта. Его хотели то передавать военным, то отдать в управление частной компании, то развивать как госпредприятие. Судя по тому, что на проект реконструкции выделены бюджетные средства, сейчас возобладал последний подход.

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