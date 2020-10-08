Ярославль, 8 октября 2020, 12:50 — REGNUM Власти Ярославской области в очередной раз планируют масштабную реконструкцию аэропорта «Туношна». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Аэропорт «Туношна»
Аэропорт «Туношна»
Yarregion.ru

Департамент транспорта региона заказал работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция искусственных покрытий аэропорта «Туношна» г. Ярославль». Начальная максимальная цена контракта составляет 79 млн рублей.

У предыдущего проекта реконструкции непростая судьба. Как следует из приложенных документов, он был разработан в 2012 году по заказу самого аэропорта и дважды получал отрицательное заключение «Главгосэкспертизы России». Положительное заключение было получено лишь в 2013 году.

Проект предполагал расширение взлетно-посадочной полосы, реконструкцию перрона, места стоянки самолетов, светосигнального оборудования, устройство ливневой канализации и многое другое. Эти планы так и не были реализованы.

Новый проект должен актуализировать предыдущие решения, а также предусмотреть строительство аварийно-спасательной станции. Как следует из документации, сами работы планируются на 2022−2024 годы. Источником финансирования должны стать областной и федеральный бюджеты. Стоимость работ не должна превышать 3 млрд 480 млн рублей.

Ранее власти региона делали противоречивые заявления о дальнейшей судьбе аэропорта. Его хотели то передавать военным, то отдать в управление частной компании, то развивать как госпредприятие. Судя по тому, что на проект реконструкции выделены бюджетные средства, сейчас возобладал последний подход.

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