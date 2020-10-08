Москва, 8 октября 2020, 12:41 — REGNUM Риски, которым в РФ подвергается рынок ипотечного кредитования, могут перерасти в полномасштабный банковский кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Но, как подчеркнул Ордов, это не значит, что риски не увеличиваются либо не смогут при негативном сценарии перерасти в полномасштабный банковский и финансовый кризис.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов назвал основные признаки перегрева ипотечного рынка.
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