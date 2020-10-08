Москва, , 12:41 — REGNUM Риски, которым в РФ подвергается рынок ипотечного кредитования, могут перерасти в полномасштабный банковский кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самым интересным и пугающим Центральный банк РФ, возможно, стало новое явление, которое можно определить как moral hazard (моральный риск — прим. ИА REGNUM). Банки стали активно выдавать потребительские кредиты для выплаты первоначального взноса. Это весьма рискованный шаг, который свидетельствует о начале перегрева рынка ипотечного кредитования, — пояснил Ордов. — Ипотека в этом случае становится неограниченно доступной, но и риски в случае безмерной жадности или сбоя в системе риск-менеджмента могут начать нарастать лавинообразно. Пока кредитный индекс заемщиков по ипотеке растет, что позволяет банкам смотреть с оптимизмом на эту схему кредитования».

Но, как подчеркнул Ордов, это не значит, что риски не увеличиваются либо не смогут при негативном сценарии перерасти в полномасштабный банковский и финансовый кризис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов назвал основные признаки перегрева ипотечного рынка.

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