Сеул, , 12:41 — REGNUM По предварительным данным, в третьем квартале 2020 года операционная прибыль южнокорейской компании LG Electronics составила 959 млрд вон (~$832,7 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, объём продаж компании составил 16,9 трлн вон (~$14,6 млрд), что является лучшим показателем за третий квартал.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели компании выросли на 22,7% и 7,8% соответственно.

Ранее финансовые компании прогнозировали увеличение прибыли на 8,3%, до 885,7 млрд вон (~$769 млн).

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