Москва, , 12:31 — REGNUM Опасения Центрального банка России по поводу перегрева на ипотечном рынке обоснованны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«В конце прошлого года ЦБ РФ объявил об ужесточении требований к банкам в части нормативов по ипотечным кредитам, что привело к росту первоначального взноса с 5−10% от стоимости объекта недвижимости до 10−20%, охладив настроения на рынке ипотеки I—II кварталов 2020 года, — пояснил Ордов. — Мягкая денежно-кредитная политика позволила снизить ставки по ипотеки с 9−11% в начале года до 6−9% уже к середине 2020 года. Доступность ипотеки у граждан, сохранивших доход в период самоизоляции, резко выросла, да и потребность тоже по тем же самым причинам».

Что же может выступить сигналом этого перегрева? Как полагает Ордов, в первую очередь это опережающий рост объема выданных ипотечных кредитов.

«В августе выдано ипотеки на 66% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Отложенный спрос и ожидание девальвации возымели главный эффект, но сентябрь также обещает высокие показатели, поэтому подобные темпы роста явно требуют пристального внимания, — сказал экономист. — Кроме того, следует обратить внимание на рост доли расходов на обслуживание ипотечных кредитов в семейном бюджете заемщика. Пока статистика по средней заработной плате положительна, но статистика по реальным доходам населения негативная. По данным аналитиков, ежемесячный платеж по ипотеке в России снизился в среднем на 20%, что пока позволяет сохранять приемлемый уровень закредитованности в части ипотечных кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, В Центральном банке России не опасаются пузыря на ипотечном рынке, но видят риски перегрева из-за продления льготной программы кредитования под 6,5%.

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