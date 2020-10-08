Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Руководство ведущих банков Грузии согласилось пересмотреть условия выплат по кредитам, выданным предприятиям туристического сектора. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 8 октября на брифинге сообщила министр экономики страны Натия Турнава.

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"Вчера мы с коллегами провели онлайн-встречу с топ-менеджментом ведущих банков. Мы говорили о возможности реструктуризации кредитов для туристического сектора и малых гостиниц. Я рада, что банки выразили свою готовность», — рассказала глава минэкономики.

Турнава добавила, что по каждому случаю решение будет приниматься индивидуально, и банки готовы рассмотреть заявки от предприятий на реструктуризацию долгов.

Стоит отметить, что пандемия сильно ударила по туристическому сектору Грузии. Весной в правительстве обещали, что в июле граница будет открыта для иностранных туристов, но это было сделано ближе к августу и только для гостей из нескольких стран. Кроме того, регулярное авиасообщение начали восстанавливать еще позже. В результате число туристов в Грузии, по сравнению с прошлым годом, упало более, чем на 95%.

Владельцы многих предприятий, рассчитывая на обещания правительства, взяли кредиты, платежи по которым начинаются осенью. После провала туристического сезона многие предприятия оказались не в состоянии платить долги.

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