Сеул, , 12:22 — REGNUM Банк Кореи и Народный банк Китая договорились продлить двустороннее соглашение о валютном свопе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

По их словам, стороны продлили соглашение с целью облегчить возможный кризис ликвидности в условиях вспышки коронавируса.

Известно, что в октябре 2017 года представители двух стран подписали соглашение о валютном свопе на сумму $56 млрд. Первое соглашение было заключено в 2009 года в разгар мирового финансового кризиса.

Напомним, что в феврале текущего года Южная Корея продлила соглашение о валютном свопе с Малайзией и Австралией.

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Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.