Магас, , 12:12 — REGNUM Ингушетия может и должна стать одним из самых привлекательных для туристов регионом России. Для этого республика обладает богатым рекреационным потенциалом. Однако развитию сферы туризма мешают проблемы, в числе которых, в частности, отсутствие туристической инфраструктуры. Об этотм 7 октября доложил в ходе правительственного совещания, посвященного перспективам развития туротрасли, глава комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

По его словам, в настоящее время в горной и равнинной Ингушетии сформировано 39 паспортизированных туристских маршрутов. Однако все они требуют благоустройства, в частности, создания мест проживания туристов, точек общественного питания, развития сферы услуг и сервиса.

«Особенно это сказывается на развитии наиболее перспективных направлений — Джейрахского и Сунженского районов с двумя заповедниками, заказником, более 1200 объектами культурного наследия», — заявил глава ведомства.

В целях развития туризма, который может стать одним из ведущих направлений экономики, необходимо сосредоточиться на создании в том числе придорожного сервиса в Ассинском и Джейрахском ущельях. Это могут быть удобные кемпинги и глэмпинги, площадки для нового направления экотуризма, точки общепита.

Мизиев также отметил такие факторы, тормозящие развитие сферы туризма, как недостаточное участие малого и среднего бизнеса в этом направлении, нехватка компетентной кадровой базы и проблемы, связанные с пограничным режимом в Джейрахском районе, который усложняет взаимодействие с потенциальными туристами из-за рубежа.