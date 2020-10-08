Джуба, , 12:13 — REGNUM Власти Южного Судана приостановили реконструкцию национального стадиона в Джубе. Об этом сообщает ВВС Africa.

«Я объявляю общественности, что работа [над реконструкцией стадиона] должна быть прекращена на некоторое время до дальнейшего уведомления. С этого момента работа должна быть прекращена», — сказал министр молодежи и спорта Альбино Болдье во время посещения стадиона.

Реконструкция была приостановлена после инцидента во время строительства. Часть стадиона рухнула во вторник, 6 октября, во время реконструкции, что вызвало резонанс в социальных сетях.

«У нас есть моральное обязательство расследовать случившееся», — заявил Болдье, добавив, что министерство будет расследовать инцидент совместно с ФИФА и другими организациями.

По информации репортеров, проект реконструкции стадиона спонсируется ФИФА. Эфиопская компания GS Construction в прошлом году заключила контракт с ФИФА на реконструкцию стадиона по международным стандартам. Реконструкция стадиона на 7500 мест, которая, по оценкам, обойдется в 6 миллионов долларов США, должна была быть завершена к концу года.

Управляющий директор GS Construction Гирма Шифероу опровергла утверждения о том, что некоторые рабочие были ранены в результате инцидента. ФИФА никак не прокомментировала инцидент.