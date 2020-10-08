Киев, , 12:05 — REGNUM На фоне нынешнего коронакризиса в структуре доходов населения Украины увеличилась доля социальной помощи, что свидетельствует об увеличении зависимости граждан от помощи государства.

Об этом сегодня, 8 октября, заявил глава совета украинского Нацбанка Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, нынешняя ситуация в экономике Украины и на рынке труда свидетельствует о сохранении признаков нестабильности.

В частности, по данным, которые привел глава совета НБУ, в структуре доходов населения снизилась доля заработной платы (с 48,6% до 45,5%) и доходов (с 15,8% до 15,3%), но при этом увеличилась доля социальной помощи — с 33,9% до 37,4%.

При этом, по словам специалиста, уровень безработицы на Украине во втором квартале 2020 года на фоне коронакризиса вырос до 9,9% по сравнению с 8,6% в первом квартале. Данилишин отметил, что доля неформально занятого населения продолжает превышать 20% (в том числе в сельской местности — 36,5%). «Высокий уровень тенизации экономики остается одним из крупнейших вызовов для государства и сдерживающих факторов развития экономики», — резюмировал глава совета Нацбанка Украины.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно предварительному проекту госбюджета Украины, на субсидии в 2021 году планируется выделить 36,6 млрд грн, что почти на 3 млрд грн меньше, чем в этом году.

Один из лидеров «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал журналистов не преувеличивать значение решения о сокращении субсидий для населения.