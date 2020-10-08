Сеул, , 12:04 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее объём производства риса составит 3,63 млн тонн, что на 3% меньше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель с 1980 года. Эксперты отмечают, что сокращение объёмов производства риса связано с затяжным сезоном дождей, серией тайфунов и сокращением посевных площадей.

В текущем году посевную площадь риса в стране сократили на 0,5%, до 726 тыс. га. Урожайность также сократилась на 2,5%, до 500 кг на 10 га.

Как сообщало ИА REGNUM, производство пекинской капусты в Южной Корее также сократилось на 10,3%, до 355 тыс. тонн.

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